Facebook: Η τρομακτική λίστα δεδομένων παρακολούθησης ήρθε στο φως με το iOS 14.3

Το iOS 14.3 προσφέρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που παίρνουν οι εφαρμογές, με το Facebook να μας δίνει μία τρομακτική λίστα. Η ανακάλυψη ήρθε από τον Tom Warren της ιστοσελίδας The Verge, όπου ανέβασε στο Twitter το επίμαχο βίντεο που πραγματικά τρομάζει.

Όπως μπορούμε να δούμε, το App Store στο iOS 14.3 εμφανίζει όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιεί το Facebook για να παρακολουθεί τους χρήστες του. Τα δεδομένα πάμε σε άλλες εφαρμογές διαφημίσεων, στους προγραμματιστές του Facebook για διαφημίσεις ή marketing, αναλύσεις, αλλά και άλλες λειτουργίες.

Βέβαια, το Facebook δε μένει μόνο στα δεδομένα των χρηστών, όπως email, όνομα και άλλα στοιχεία των προσώπων ή στοιχεία επικοινωνίας. Ιστορικό αγορών, πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά των χρηστών, ακριβής τοποθεσία, ιστορικό αναζήτησης και πλοήγησης είναι μόλις μερικά από τα δεδομένα που δε μένουν καν στην υπηρεσία, αλλά πηγαίνουν σε τρίτες εφαρμογές διαφημίσεων.

Apple exposing all the ways Facebook tracks you with it iOS app is really quite something pic.twitter.com/hDhB85qk1L

— Tom Warren (@tomwarren) December 16, 2020