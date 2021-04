Προγραμματιζόμενα τηλεχειριστήρια 2-in-1 EDISION: How To

Δευτέρα, 12/04/2021 · Κώστας Βλαχάκης

Τα γνήσια 2 σε 1 τηλεχειριστήρια της EDISION είναι συμβατά με όλους τους δέκτες νέας γενιάς της εταιρείας και έτοιμα προγραμματισμένα με 4 ή 5 βασικές λειτουργίες για τηλεοράσεις SAMSUNG και LG.

Ωστόσο, μπορείτε να προγραμματίσετε τα συγκεκριμένα κουμπιά με οποιαδήποτε άλλη τηλεόραση και να απολαύσετε την ευκολία του να έχετε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για δύο συσκευές.

Το εισαγωγικό μοντέλο EDI-RCU 1 Learn διαθέτει τέσσερα προγραμματιζόμενα πλήκτρα ενώ τα μοντέλα EDI-RCU 2 Learn Slim και EDI-RCU 3 Learn OS από πέντε.

Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια λειτουργία ελέγχου της τηλεόρασή σας για παράδειγμα: Άνοιγμα και κλείσιμο [SET], Αύξηση και Μείωση ήχου [VOL+ , VOL-] και ακόμα 2 ή 3 λειτουργίες ανάλογα με το μοντέλο του τηλεχειριστηρίου που θα επιλέξετε.

Τα υπόλοιπα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου είναι για το χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION. Για την πλήρη συμβατότητα των τηλεχειριστηρίων 2 σε 1 με τους δέκτες EDISION επισκεφθείτε το www.edision.gr.

Πάμε να δούμε πόσο εύκολη είναι η διαδικασία αντιγραφής εντολών για όλες τις τηλεοράσεις. Αν η τηλεόρασή σας είναι Samsung ή LG δεν θα χρειαστεί να κάνετε τίποτα απολύτως, τα τηλεχειριστήρια EDISION 2 σε 1 είναι έτοιμα προγραμματισμένα με τις βασικές λειτουργίες χρήσης τους!

Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες λειτουργίες που θέλουμε να αντιγράψουμε στα προγραμματιζόμενα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου 2 σε 1 της EDISION.

Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αντιγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

Αυτό ήταν όλο, τώρα μπορείτε να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας από το χειριστήριο του δέκτη σας.

Τα προγραμματιζόμενα τηλεχειριστήρια 2 σε 1 της EDISION επιτρέπουν να απολαμβάνετε εύκολα και άνετα τις αγαπημένες σας εκπομπές από τον δέκτη EDISION και ταυτόχρονα να έχετε το έλεγχο της τηλεόρασή σας χωρίς αλλαγές από χειριστήριο σε χειριστήριο.

Συμβατότητα δεκτών EDISION με EDI-RCU 1 Learn: – PROGRESSIV NANO – PROGRESSIV NANO PLUS – PROGRESSIV NANO PLUS LED – HYBRID – HYBRID LITE – HYBRID LITE LED – TRITON Τ2 – PROTON T265 – PROTON T265 LED – PROTON – PROTON LED – PICCO S2 – PICCO T2 – PICCO Cable – PICCO T265 – PICCO S2

EDI-RCU 3 Learn OS

Το τηλεχειριστήριο EDI-RCU 3 Learn OS 2-σε-1 είναι συμβατό με τους παρακάτω δέκτες EDISION και με πέντε (5) λειτουργίες τηλεοράσεων LG και SAMSUNG, οι οποίες λειτουργίες είναι και ελεύθερα προγραμματιζόμενες.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής: 8,90€ με ΦΠΑ

Συμβατότητα δεκτών EDISION με EDI-RCU 3 Learn OS:

OTT

– PING

ΕΠΙΓΕΙΟΙ / ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΙ

– TRITON T2

– PICCO T2

– PICCO T265

– PROTON T265

– PROTON T265 LED

– PROGRESSIV HYBRID

– PROGRESSIV HYBRID lite

– PROGRESSIV HYBRID lite LED

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΙ / COMBO

– PROTON

– PROTON LED

– PICCO S2

– PROTON S2

– PROGRESSIV HD C

– PROGRESSIV HD C plus

– PROGRESSIV HD C plus LED

– PICCOLLINO LED

– PICCOLLINO 3IN1 LED

– PICCOLLO 3IN1 PLUS CI

– PICCOLLINO S2

– PICCOLLINO S2 + T2/C

– PICCOLLO S2 + T2/C

E2 LINUX

– OS MINI DVB-S2

– OS MINI DVB-T2/C

– OS MINI DVB-S2 + DVB-S2

– OS MINI DVB-S2 + DVB-T2/C

– OS MINI + DVB-S2/T2/C

– OS MEGA DVB-S2 + DVB-S2 + DVB-S2/T2/C

– OS NINO DVB-S2

– OS NINO DVB-S2 + DVB-T2/C

– OS NINO+ DVB-S2

– OS NINO+ DVB-S2 + DVB-T2/C

– OS NINO PRO S2X + T2/C

– OS MINI 4K S2X

– OS MIO 4K S2X + T2/C

– OS MIO+ 4K S2X + S2/T2/C

LINUX

– PRIMO IP S2

ΠΕΔΙΟΜΕΤΡΑ

– MULTI-FINDER