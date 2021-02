Samsung Galaxy S21 Ultra review: Καυτό βόλι

Τετάρτη, 03/02/2021 · Κώστας Βλαχάκης

Αν ξεχώρισα κάποιο μοντέλο από τα περσινά flagship smartphones της Samsung, αυτό είναι το Note 20 Ultra με το νέο Galaxy S21 Ultra που δοκιμάζουμε σήμερα να αισθάνομαι ότι σαν εξέλιξη προέρχεται από εκείνο το μοντέλο και όχι το φυσικό του αδερφάκι S20 Ultra.

Βλέπε την αναβάθμιση στην κάμερα, την υποστήριξη S-Pen. Το S21 Ultra είναι ένα πραγματικό flagship smartphone στην αυγή του νέου έτους φορτωμένο με ένα σωρό καλούδια που ενθουσιάζουν και θα αργήσεις να βαρεθείς. Για να απολαύσεις όμως το τρίτο μοντέλο Ultra θα χρειαστεί να κάνεις και κάποιες παραχωρήσεις.

Η νέα σειρά S21 αποτελείται από 3 μοντέλα το S21, το S21+ και το Ultra που δοκιμάζουμε σήμερα, αυτό το οποίο φορτώνει με τα πάντα η Samsung. Έρχεται σε 3 εκδόσεις 12/128, 12/256 και 16/512. Η έκδοση που έχουμε στα χέρια μας είναι η πιο προσιτή και έχει τιμή 1299 ευρώ, 100 ευρώ λιγότερα από το Galaxy S20 Ultra.

Κλασσικά στην Ευρώπη τα flagship smartphones της Samsung έρχονται με επεξεργαστή Exynos, το ίδιο και εδώ, με τον νέο Exynos 2100 5G αρχιτεκτονικής 5nm προσφέροντας καλύτερες επιδόσεις και διαχείριση ενέργειας σε σχέση με τον προκάτοχό του.

Σχεδιασμός – κατασκευή – ποιότητα

Είμαι και εγώ fan του μαύρου χρώματος και δη του ματ μαύρου και σε αυτό το Phantom Black S21 Ultra παρουσιάζεται με τον καλύτερο τρόπο ακριβώς αυτό, το απόλυτο total black look! Το γυαλιστερό αλουμινένιο σασί αγκαλιάζει μια από της καλύτερες οθόνες AMOLED που υπάρχουν εκεί έξω και συνεχίζοντας μονοκόμματα προεξέχει ελαφρώς και γίνεται ένα με το επίσης μεταλλικό camera bump.

Για να πω την αλήθεια δεν είχα προσέξει αυτή τη λεπτομέρεια τις πρώτες μέρες, το κινητό έχει τόσα άλλα να ασχοληθείς. Ενθουσιάστηκα όμως όταν την ανακάλυψα.

Τα μέρη από αλουμίνιο συμπληρώνουν δυο τμήματα γυαλιού Gorilla Glass Victus που προστατεύουν από την γρατζουνιές την οθόνη αλλά και την πλάτη του κινητού. Αυτό το ματ τελείωμα αποτρέπει τις δαχτυλιές και αφήνει μια πολύ ωραία αίσθηση στην αφή. Θα σας αρέσει να κρατάτε το κινητό και να ασχολείστε μαζί του, μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσετε να το βάλετε σε θήκη.

Εσωτερικός κόσμος

Επιστρέφοντας μπροστά, ανακαλύπτουμε ότι αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων κατασκευής Qualcomm ανταποκρίνεται γρήγορα και σε αυτό λογικά βοηθάει η μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια που χρησιμοποιείται φέτος.

Και ήρθε η ώρα να σας στεναχωρήσω, όλα τα S21 φέτος δεν έχουν υποδοχή για κάρτες μνήμης micro SD. Θα θυμάστε ότι και το Galaxy S6 δεν είχε με τους fans να κάνουν τόσα παράπονα που η Samsung αναγκάστηκε να την επαναφέρει την επόμενη χρονιά στο S7 και παρέμεινε εκεί σε όλα τα επόμενα Galaxy, έως σήμερα. Ούτε έξοδο ακουστικών έχει, αλλά αυτό το περιμέναμε.

Δεν ξέρω αν θα επανέλθει το χαμόγελο στα χείλη σας μαθαίνοντας ότι υποστηρίζει το νέο πρότυπο WiFi6E, το πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας κοντινής εμβέλειας Ultra Wide Band, ότι είναι αδιάβροχο IP68 και έχει στερεοφωνικά ηχεία.

Οθόνη

Και περνάμε σε ένα βασικό κομμάτι του κυρίως μενού, την οθόνη με την ελαφρώς κυρτή Dynamic AMOLED 2X σε ανάλυση WQHD+ και ρυθμό ανανέωσης 120Hz, να κλέβει την παράσταση. Μια εξαιρετική οθόνη με πλούτο ρυθμίσεων στο μενού για να παίξετε μαζί της και να την φέρετε ακριβώς στις προτιμήσεις σας. Υποστηρίζει και HDR10+.

Τα Galaxy S20 είχαν επίσης 120Hz ρυθμό ανανέωσης αλλά έπρεπε να μειώσεις την ανάλυση σε FullHD. Εδώ τα 120Hz δουλεύουν με την οθόνη στην υψηλότερή της ανάλυση. Η επιλογή που δίνει η Samsung ονομάζεται Adaptive και αυτή μειώνει τα Hz όταν κρίνει απαραίτητο ώστε να μειώνεται η κατανάλωση της ενέργειας. Δεν παρατήρησα όμως κάποιο θέμα στο smoothness. It all looks 120Hz to me.

Έχει διαγώνιο 6.8″ δηλαδή είναι ελάχιστα πιο μικρή από αυτή του S20 Ultra, παραμένει όμως συνολικά ένα μεγάλο σε μέγεθος τηλέφωνο. Δίπλα στο iPhone 12 Pro Max που έχει οθόνη 6.7″ θα προσέξουμε ότι το Ultra είναι πιο λεπτό αλλά πιο ψηλό. Τέλειο μαύρο, εντυπωσιακά χρώματα, υψηλό κοντράστ, υψηλή φωτεινότητα, πολλά PPI, 120Hz τι άλλο μπορεί να θέλεις από την οθόνη του κινητού σου.

Υποστηρίζει S-Pen, κάτι που μέχρι σήμερα είχε ως πλεονέκτημα μόνο η σειρά Galaxy Note. Το πενάκι βέβαια – όπως και ο φορτιστής (ουπς!) – πωλούνται ξεχωριστά. Αν αποκτήσετε την ειδικά σχεδιασμένη θήκη η οποία περιλαμβάνει το πενάκι έχει και χώρο για να το φυλάτε.

Άμεσα θα κυκλοφορήσει το απλό S-Pen το οποίο δεν υποστηρίζει Bluetooth για air gestures. Αργότερα θα κυκλοφορήσει το S-Pen Pro με Bluetooth. Σε δουλειά να βρισκόμαστε.

Κάμερα

Και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για την τετραπλή κάμερα του Galaxy S21 Ultra. Ο βασικός αισθητήρας είναι ο 108 Megapixel 2ης γενιάς με f/1.8 και OIS και τραβάει φωτογραφίες στα 12 Megapixel σε όλα τα κάδρα και full size 108 Megapixel 4:3. Οι φωτογραφίες είναι πολύ καλές όπως θα περιμέναμε από ένα flagship smartphone.

Ο αισθητήρας Laser Auto Focus συνεργεί στην γρήγορη εστίαση του θέματος και είναι αυτός που συναντήσαμε για πρώτη φορά στο Note 20 Ultra.O Ultra-wide είναι 12 Megapixel με Auto Focus και με αυτό το χαρακτηριστικό μπορείτε να τραβήξετε πολύ ιδιαίτερες φωτογραφίες από κοντινή απόσταση, σαν macro.

To camera setup του Ultra περιλαμβάνει δύο αισθητήρες telephoto 10 Megapixel έκαστος, ο ένας με οπτικό ζουμ 10x και ο άλλος με οπτικό ζουμ 3x. Και δύο έχουν Dual Pixel Autofocus και OIS.

Ανάμεσα στις φωτογραφικές ικανότητες που ξεχωρίζουν είναι το night-mode στις κανονικές αλλά και τις ultra-wide φωτογραφίες. Σε συνδυασμό μπορείτε να φέρετε το θέμα σας πού κοντά, δηλαδή έως και 100x με ψηφιακό ζουμ, όμως μην περιμένετε ιδιαίτερη λεπτομέρεια.

Με τον σταθεροποιητή εικόνας, έχουμε σταθερό βίντεο ακόμα και χρησιμοποιώντας το zoom κατά την διάρκεια της λήψης. Το Galaxy S21 Ultra προσφέρει λήψη 4K 60fps από όλες τις κάμερες και 8Κ video 24fps από την βασική των 108 Megapixel.

Selfie

Η κάμερα του Samsung Galaxy S21 Ultra είναι 40 Megapixel με Auto Focus και πραγματικά βγάζει τις καλύτερες selfie. Το default της είναι τα 10 Megapixel, μπορείτε όμως κανονικά να τραβήξετε και τα 40 Megapixel.

Μπαταρία

Η μπαταρία του έχει 5000mAh, ίδια χωρητικότητα με το Galaxy S20 Ultra, όμως καλύτερη διάρκεια. Έχει ασύρματη φόρτιση 10W και Reverse Wireless charging. Όπως είπαμε ο φορτιστής δεν περιλαμβάνετε στη συσκευασία και μπορείτε να αγοράσετε έναν 25W που θα φορτίζει πλήρως το κινητό μέσα σε 1 ώρα. Είναι αστείο πάντως γιατί η Samsung έκανε χαβαλέ με την Apple όταν αποφάσισε να κυκλοφορήσει τα iPhone χωρίς φορτιστή και τελικά έκανε το ίδιο.