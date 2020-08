Έρχεται το No More Heroes στο Nintendo Switch;

Το No More Heroes ήταν μία από τις εκπλήξεις του Wii. Ο τίτλος κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2007 για το σύστημα της Nintendo, με το κοινό να λατρεύει τον ξεχωριστό του τόνο, ενώ τον Απρίλιο του 2010 κυκλοφόρησε μία αναβαθμισμένη έκδοση, με τον τίτλο No More Heroes: Heroes’ Paradise, για PlayStation 3 και Xbox 360.

Όπως φαίνεται, ο τίτλος θα κυκλοφορήσει και στο Nintendo Switch. Ο αρχικός τίτλος βρέθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Αξιολόγησης Ψηφιακών Παιχνιδιών της Ταϊβάν, όμως με τη διαφορά ότι αναγράφεται ως τίτλος που θα κυκλοφορήσει στο Nintendo Switch, χωρίς όμως να υπάρχει ημερομηνία κυκλοφορίας. Από μόνο του αυτό το στοιχείο δε μπορεί να ληφθεί ως βεβαίωση της κυκλοφορίας του παιχνιδιού στη νεότερη κονσόλα της Nintendo, όμως οι πιθανότητες αυξάνονται.

Τον Ιούλιο του 2019, ο σκηνοθέτης του τίτλου, Suda 51, δήλωσε στο Dengeki PlayStation πως ο ίδιος ενδιαφέρεται να κυκλοφορήσει τα παιχνίδια της σειράς και στο PlayStation 4, κάτι που ακόμα δεν έχουμε δει. Οπότε, ίσως δούμε τα παιχνίδια της σειράς να κυκλοφορούν σε όλες τις πλατφόρμες μαζί κάποια στιγμή στο μέλλον.

