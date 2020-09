FIFA 21: Δε θα κυκλοφορήσει demo του παιχνιδιού

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος περιμέναμε η Electronic Arts να κυκλοφορήσει ένα demo του επερχόμενου τίτλου της, FIFA 21, ώστε οι παίκτες να πάρουν μία πρώτη γεύση από τις αναβαθμίσεις και τις προσθήκες στο gameplay που θα ζήσουν στο νέο ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

Φέτος όμως, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. H εταιρεία μέσω του επίσημου λογαριασμού της για τη σειρά FIFA στο Twitter, @EASPORTSFIFA, ανακοίνωσε πως δε θα κυκλοφορήσει κάποιο demo για το FIFA 21. Η αιτιολογία που έδωσε η εταιρεία είναι ότι θέλει όλο το χρόνο που έχει απομείνει μέχρι την κυκλοφορία να τον συγκεντρώσει στην ανάπτυξη της όσο το δυνατός καλύτερης εμπειρίας για τις κονσόλες τις τωρινής και της επόμενης γενιάς.

We aren't releasing a demo for FIFA 21.

Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.

We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2020