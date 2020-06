H Naughty Dog δε σχεδιάζει να κυκλοφορήσει DLC για το The Last of Us Part II

Στις 19 Ιουνίου έγινε τελικά το λανσάρισμα του πολυαναμενόμενο αποκλειστικού τίτλου του PlayStation 4, με την κυκλοφορία του The Last of Us Part II να έχει περάσει από αρκετές καθυστερήσεις και διαρροές. Το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε τη Naughty Dog και τη Sony, ωστόσο μάλλον δε θα δούμε κάποια συνέχεια προς το παρόν.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο creative director του τίτλου, Neil Druckmann, αποκάλυψε πως η εταιρεία δεν έχει σχέδια αυτή τη στιγμή να κυκλοφορήσει κάποιο DLC για το The Last of Us Part II. Αυτό σημαίνει πως όσοι ήθελαν λίγη ακόμα δώσει από το παιχνίδι μάλλον θα πρέπει να περιμένουν, αν βέβαια υπάρξει τελικά Part III.

Βέβαια, αυτό μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και δύσκολα μπορεί να πιστέψει κάποιος πως η Sony, βλέποντας την επιτυχία τόσο του Part II όσο και του DLC του πρώτου παιχνιδιού, Left Behind, θα αφήσει τέτοια ευκαιρία. Ήδη γνωρίζουμε πως το multiplayer mode Factions είχε σχεδιαστεί για να κυκλοφορήσει, αλλά κόπηκε γιατί ήταν πολύ μεγαλύτερο από όσο υπολόγιζε η ομάδα στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης.

Όπως και να έχει, οι πωλήσεις του The Last of Us Part II συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν, με τον τίτλο ήδη να ξεπερνάει όλες τις αποκλειστικότητες του PlayStation 4, ενώ ταυτόχρονα οι κριτικοί συνεχίζουν να το εκθειάζουν. Εσείς θα θέλατε περισσότερο περιεχόμενο ή σας έχει καλύψει το αρχικό story;

Πηγή