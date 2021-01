Pokémon Red: Αναβιώνει ως παιχνίδι μέσα στο avatar χρήστη του Twitter

Η τεχνολογία κάνει θαύματα και δίνει απίστευτη δύναμη στους ανθρώπους. Όταν κάποιος ξέρει πώς να την εκμεταλευτεί μπορεί να φτιάξει ακόμα και Pokemon Red παιχνίδι που τρέχει στο avatar του στο Twitter.

Βρισκόμαστε στο 2021 και όλα είναι δυνατά. Ένας προγραμματιστής κατάφερε να δημιουργήσει μία έκδοση του Pokémon Red η οποία τρέχει μέσα στο avatar του, στη γνωστή social media πλατφόρμα. Δημιουργός αυτού του “web” παιχνιδιού είναι ο προγραμματιστής Constantin Liétard, ο οποίος ανήκει στο δυναμικό της Gameloft Montreal.

Ο προγραμματιστής ανέπτυξε ένα script το οποίο διαβάζει τα σχόλια ενός καρφιτσωμένου post στο προφίλ του Constantin Liétard στο Twitter, διαλέγει την εντολή που έχουν δώσει οι περισσότεροι χρήστες, και την εκτελεί.

You can now play Pokemon Red in my avatar! 🥳

Comment one of those buttons on this tweet:

Up, Down, Left, Right, A, B, Start, Select pic.twitter.com/9RV383BGjW

— Constantin Liétard (@screenshakes) January 8, 2021