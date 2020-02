PS4 και Xbox One: Σημαντική πτώση στις πωλήσεις των κονσολών

Σημαντική μείωση στις πωλήσεις των PlayStation 4 και Xbox One σημειώθηκαν στην Αμερική σύμφωνα με μία αναφορά του NPD Group. Πιο συγκεκριμένα, τον πρώτο μήνα του 2020 σημειώθηκε πτώση στην αγορά του hardware της τάξεως του 35% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019.

Συνολικά, το gaming, συμπεριλαμβανομένου hardware, sofrware, αξεσουάρ και game cards σημείωσε πτώση 26% σε σχέση με το 2019. Ο αναλυτής Daniel Ahmad δήλωσε ότι τόσο το PS4 όσο και το Xbox One είχαν σημαντικά χαμηλές πωλήσεις το Nintendo Switch όμως, κατάφερε να κρατήσει σταθερές πωλήσεις.

It's a combination of multiple factors.

PS4 and XB1 have both held at current price points for a number of years.

Impact of early announcements for PS5/XSX with BC.

Shift to HD gaming across multiple devices.

Delays in key titles planned for 2020.

etc…

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 14, 2020