Tesla Cybertruck: 146.000 κρατήσεις τις πρώτες δύο μέρες

Το Tesla Cybertruck παρουσιάστηκε πριν δύο ημέρες στην Καλιφόρνια από τον Elon Musk και σήμερα το αυτοκίνητο κατάφερε να φτάσει τις 146.000 κρατήσεις. Για να γίνει μία κράτηση θα χρειαστεί το ποσό των $100 το οποίο μπορεί να επιστραφεί, ωστόσο δεν μπορούμε να καθορίσουμε τον αριθμό των πραγματικών παραγγελιών.

Το Cybertruck όπως γνωρίζουμε κυκλοφορεί σε τρεις εκδόσεις, μία με single motor, αυτονομία 400 χιλιόμετρα επιτάχυνση 0-100 σε 6.5 δευτερόλεπτα και τιμή 39.900 δολάρια, μία με dual motor, αυτονομία 480 χιλιομέτρων, επιτάχυνση 0-100 σε 4.5 δευτερόλεπτα και τιμή 49.900 δολάρια και τέλος μία με triple motor, αυτονομία 800 χιλιομέτρων, επιτάχυνση 0-100 σε 2.9 δευτερόλεπτα και τιμή 69.900 δολάρια.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019