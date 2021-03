H Apple αποφάσισε να σταματήσει την παραγωγή του iMac Pro

Δευτέρα, 08/03/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Ένα εμβληματικό προϊόν της Apple, ο iMac Pro, ένα από τα πιο ισχυρά μοντέλα της φίρμας, θα σταματήσει να κυκλοφορεί σύντομα. Για λίγο καιρό ακόμα θα είναι διαθέσιμο προς πώληση, μέχρι να εξαντληθεί το σχετικό stock.

To iMac Pro είναι ένα αρκετά ακριβό προϊόν, δεν μπορεί να το αποκτήσει κανείς χωρίς να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, οπότε, εάν έχετε την οικονομική δυνατότητα… σπεύσατε! Αργότερα θα γίνει συλλεκτικό! Η αλήθεια είναι ότι ο iMac Pro ξεπερνά κατά πολύ τις ανάγκες ενός απλού χρήστη, καθώς πρόκειται για ένα All In One που απευθύνεται στους επαγγελματίες.

Ο iMac Pro ξεκίνησε να διατίθεται στην τελευταία του μορφή το 2017, με οθόνη 27 ιντσών. Η παύση της παραγωγής του iMac Pro δεν σημαίνει ότι σταματά και η προσφορά λύσεων για τους επαγγελματίες, αφού εκείνοι μπορούν να αποκτήσουν το Mac Pro, που είναι σε μορφή tower.

Σύντομα αναμένεται να δούμε και τις νέες παρουσιάσεις iMac από την πλευρά της Apple.