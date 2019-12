COSMOTE TV OTT: Αναλυτικά όλα τα πακέτα με τιμές για τη νέα streaming υπηρεσία

Εμπορικά διαθέσιμη είναι η νέα Over Τhe Τop (OTT) υπηρεσία της COSMOTE TV, για τηλεοράσεις και φορητές συσκευές, που αλλάζει τον τρόπο που οι χρήστες παρακολουθούν τηλεοπτικά προγράμματα. Με τη νέα υπηρεσία οι συνδρομητές απολαμβάνουν όλο το premium περιεχόμενο της πλατφόρμας (90 ψηφιακά κανάλια, 16 κανάλια COSMOTE SPORT, CINEMA και HISTORY, αποκλειστικό αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ και πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές), μέσω προσωποποιημένων προτάσεων, που διαμορφώνονται – με τη χρήση artificial intelligence- με βάση τις προτιμήσεις και τις συνήθειές τους.

Η OTT υπηρεσία είναι προσβάσιμη – για νέους συνδρομητές- μέσα από WiFi Android TV Box, ως εφαρμογή για φορητές συσκευές (tablets, smartphones) και μέσω browser για PC / laptop, ενώ πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμη και ως app για Smart TVs (πχ. Samsung, LG, Sony). Διαθέτει φρέσκο μενού και εύκολο για τον χρήστη περιβάλλον πλοήγησης, προσαρμοσμένο στο μέγεθος κάθε οθόνης και στις ιδιαιτερότητες κάθε συσκευής, καθώς και πιο εύκολο τρόπο εύρεσης του περιεχομένου.

Η streaming πλατφόρμα της COSMOTE TV είναι η πρώτη στην Ελλάδα και μία από τις λίγες διεθνώς, που συνδυάζει το on demand περιεχόμενο με το ζωντανό πρόγραμμα των linear και των ελεύθερων καναλιών. Επίσης, για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά παρέχεται 4K περιεχόμενο, μέσα από το κανάλι COSMOTE SPORT 4K, που φιλοξενεί επιλεγμένα αθλητικά γεγονότα.

Η νέα streaming υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα για ταυτόχρονη θέαση περιεχομένου σε έως δύο συσκευές. Σύντομα θα υπάρχει δυνατότητα και για download και play offline, ώστε ο χρήστης να μπορεί πχ. να παρακολουθεί μία ταινία ή σειρά χωρίς πρόσβαση στο Internet.

COSMOTE TV OTT: Μάθε τα πάντα για την νέα υπηρεσία streaming τηλεόρασης

Πακέτα συμβολαίου COSMOTE TV OTT Entry Pack, πάγιο 8 ευρώ το μήνα

Cinema Pack, πάγιο 19 ευρώ το μήνα

Sports Pack, πάγιο 19 ευρώ το μήνα

Full Pack, πάγιο 28 ευρώ το μήνα Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10%

Προγράμματα COSMOTE Double Play με TV COSMOTE Double Play 50 XL με TV Full Pack, πάγιο 61,90 ευρώ το μήνα

COSMOTE Double Play Fiberspeed 200 XL με TV Entry Pack, πάγιο 61,90 ευρώ το μήνα

COSMOTE Double Play Fiberspeed 100 XL με TV Entry Pack, πάγιο 48,90 ευρώ το μήνα

COSMOTE Double Play Fiberspeed 200 XL με TV Cinema Pack, πάγιο 64,90 ευρώ το μήνα

COSMOTE Double Play Fiberspeed 100 XL με TV Cinema Pack, πάγιο 57,90 ευρώ το μήνα

COSMOTE Double Play 50 XL με TV Sports Pack, πάγιο 51,90 ευρώ το μήνα

COSMOTE Double Play Fiberspeed 100 XL με TV Full Pack, πάγιο 66,90 ευρώ το μήνα

COSMOTE Double Play 50 M με TV Entry Pack, πάγιο 36,90 ευρώ το μήνα

COSMOTE Double Play Fiberspeed 100 XL με TV Sports Pack, πάγιο 57,90 ευρώ το μήνα

COSMOTE Double Play Fiberspeed 200 XL με TV Full Pack, πάγιο 72,90 ευρώ το μήνα

COSMOTE Double Play 50 XL με TV Entry Pack, πάγιο 40,90 ευρώ το μήνα

COSMOTE Double Play Fiberspeed 200 XL με TV Sports Pack, πάγιο 64,90 ευρώ το μήνα

COSMOTE Double Play 50 XL με TV Cinema Pack, πάγιο 51,90 ευρώ το μήνα

Περιγραφή πακέτων COSMOTE TV Over The Top

Entry Pack

Με το πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο του Entry Pack της νέας Over The Top υπηρεσίας της COSMOTE TV, καλύπτονται οι ανάγκες όλης της οικογένειας αφού περιλαμβάνει κανάλια από όλες τις θεματικές κατηγορίες περιεχομένου, όπως τα μεγάλα Ελληνικά κανάλια, επιλεγμένα αθλητικά κανάλια, παιδικά κανάλια, κανάλια με ντοκιμαντέρ, Lifestyle, μουσικά & ειδησεογραφικά!

Sports Pack

Με το Sports Pack της νέας Over The Top υπηρεσίας της COSMOTE TV, έχεις αποκλειστικό αθλητικό περιεχόμενο από τις καλύτερες διοργανώσεις ποδοσφαίρου, μπάσκετ, μηχανοκίνητου αθλητισμού, τένις, beach volley, handball και πολλών άλλων αθλημάτων. Το Sports Pack περιλαμβάνει τα αποκλειστικά κανάλια COSMOTE SPORT, το νέο COSMOTE SPORT 4K κανάλι με το αξεπέραστο αποκλειστικό αθλητικό περιεχόμενο της COSMOTE TV, καθώς και όλα τα κανάλια του Entry Pack.

Cinema Pack

Με το Cinema Pack της νέας Over The Top υπηρεσίας της COSMOTE TV, έχεις σε αποκλειστικότητα πρωτότυπες παραγωγές, μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες, εντυπωσιακά blockbusters αγαπημένες σειρές και αφιερώματα Live ή On Demand. To Cinema Pack περιλαμβάνει όλα τα αποκλειστικά κινηματογραφικά κανάλια COSMOTE CINEMA & COSMOTE SERIES καθώς και όλα τα κανάλια του Entry Pack.

Full Pack

Με το Full Pack της νέας Over The Top υπηρεσίας της COSMOTE TV έχεις το πιο πλήρες και πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο για να επιλέξεις να δεις ό,τι σου αρέσει, όποια στιγμή θέλεις . Απόλαυσε on demand περιεχόμενο αλλά και περισσότερα από 60 κανάλια με αποκλειστικό αθλητικό περιεχόμενο, κινηματογραφικό, παιδικά , ντοκιμαντέρ αλλά και από όλες τις αγαπημένες θεματικές κατηγορίες.