Google: Θα παρουσιάσει κάτι ενδιαφέρον στο Galaxy Unpacked Event 2020

Το Galaxy Unpacked Event 2020 έχει προγραμματιστεί για τις 11 Φεβρουαρίου. Στην εκδήλωση περιμένουμε η εταιρεία να παρουσιάσει τα νέα flagship smartphones Samsung Galaxy S20, τα Galaxy Buds+, και το νέο foldable smartphone, Galaxy Z Flip. Όμως, όπως όλα δείχνουν η Samsung δεν θα είναι μόνη της στην εκδήλωση αυτή, διότι μάλλον θα εμφανιστεί στη σκηνή και η Google.

Εχθές, ο επίσημος λογαριασμός του Android στο Twitter έκανε tweet ένα teaser βίντεο για το Samsung Galaxy Unpacked. Στο tweet εκτός από το βίντεο υπάρχει και ένα κείμενο που αναφέρει ότι κάτι ενδιαφέρον βρίσκεται προ των πυλών.

Something exciting is just around the corner. See you at Unpacked, @SamsungMobile: https://t.co/FU3iJCnf77 pic.twitter.com/M9pGlfRQ26

— Android (@Android) February 6, 2020