Huawei P20 Pro και Mate 10: Ξεκίνησε η διάθεση της αναβάθμισης σε EMUI 10

Η Huawei είναι γνωστή για την υποστήριξη που προσφέρει στα smartphones της, τα οποία αναβαθμίζει τακτικά. Τώρα, η εταιρεία ξεκίνησε τη διάθεση των Global εκδόσεων του EMUI 10 για τα Huawei P20 Pro και Mate 10.

Δεύτερη μεγάλη Android έκδοση

Το Huawei P20 Pro κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2018 και έτρεχε out of the box Android 8.1 Oreo. Αν δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ένα μοντέλο 2 χρόνων αναβαθμίζεται, τότε ίσως είναι πιο ενδιαφέρουσα η περίπτωση του Huawei Mate 10 το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2017 και έτρεχε out of the box Android 8.0 Oreo.

Μπορεί να είναι η τελευταία μεγάλη έκδοση Android που λαμβάνουν τα P20 Pro και Mate 10, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Οι ενημερώσεις φέρνουν στα smartphones όλα τα νέα χαρακτηριστικά του Android 10, νέες ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων, χειρονομίες, και άλλα.

Η ενημέρωση για το Huawei P20 Pro έχει κωδικό EMUI 10.0.0.161 και μέγεθος 4.59GB, ενώ για το Mate 10 έχει κωδικό EMUI 10.0.0.158 και μέγεθος 4.39GB. Πριν ξεκινήσετε τη λήψη του update βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι σε ασύρματο δίκτυο WiFi με σταθερή σύνδεση.

Έχετε υπόψη, ότι όπως κάθε άλλη διανομή ενημέρωσης, έτσι και αυτή πραγματοποιείται σταδιακά. Δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες περιοχές, αλλά αρκετοί χρήστες σε Ευρώπη και Ασία δηλώνουν πως έχουν ήδη λάβει το update για το EMUI 10.

Πηγή