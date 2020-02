Microsoft: Ετοιμάζει foldable smartphone παρόμοιο με το Samsung Galaxy Fold

Έχουν περάσει αρκετοί μήνες από τότε που η Microsoft παρουσίασε τα Surface Neo και Surface Duo, δύο αναδιπλούμενα smartphone με διπλές οθόνες. Οι λύσεις της Microsoft απέχουν σχετικά από τον γνωστό σχεδιασμό των foldable smartphones, αλλά φαίνεται πώς η εταιρεία ετοιμάζει και ένα αναδιπλούμενο έξυπνο τηλέφωνο παρόμοιο με το Samsung Galaxy Fold.

Ετοιμάζει foldable smartphone με εξωτερική οθόνη;

Σύμφωνα με το MSPoweruser, το 2018 η Microsoft κατέθεσε στο European Patent Office μία νέα πατέντα με τον τίτλο “FOLDABLE DISPLAY DEVICE WITH INTERACTABLE USER INTERFACE SURFACE ON THE EXTERNAL SHELL”. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2019.

Στα έγγραφα της πατέντας περιγράφεται η προσθήκη μιας τρίτης οθόνης στο εξωτερικό τμήμα ενός foldable smartphone. Η οθόνη αυτή θα βοηθά τον χρήστη να χειρίζεται το έξυπνο τηλέφωνο χωρίς να χρειάζεται να το ανοίξει, ακριβώς όπως το Galaxy Fold.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα έγγραφα, οι χρήστες του νέου foldable smartphone της Microsoft θα μπορούν να μεταφέρουν περιεχόμενο από την εξωτερική στην εσωτερική οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα ίσως προσφέρει περισσότερη ευελιξία κατά τον χειρισμό του smartphone. Θα μπορούσε ο χρήστης να εκτελεί ότι εργασία θέλει στη μικρή οθόνη και να ανοίγει το έξυπνο τηλέφωνο μόνο αν επιθυμεί να δει κάτι σε μεγαλύτερη οθόνη ή να πραγματοποιήσει εργασίες που απαιτούν περισσότερο χώρο.

Όπως αναφέρουμε σε όλες τις περιπτώσεις πατεντών, πρόκειται για ένα απλό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ίσως το συγκεκριμένο foldable smartphone να μην κυκλοφορήσει ποτέ ή να αποτελεί απλά ένα concept που ενσωματώνει τεχνολογίες τις οποίες ετοιμάζει η Microsoft.

Πηγή