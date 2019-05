Motorola Moto E6: Θα έχει μπαταρία 3.000 mAh

Τα χαρακτηριστικά του νέου smartphone της Motorola, Moto E6 μπήκαν στην λίστα του FCC. Σύμφωνα με αυτήν η μπαταρία του νέου κινητού της εταιρείας θα είναι 3,000 mAh.

Ο αριθμός του Moto E6 στο FCC είναι XT2005-3 και η κωδική του ονομασία “surfna”, ενώ το διάγραμμα που βλέπετε στην παραπάνω εικόνα, δείχνει πως η κάμερα του smartphone, είναι τοποθετημένη στο κέντρο.

Το διάγραμμα δείχνει πως η διαγώνια μέτρηση του κινητού, είναι 158 mm κάτι που μας κάνει να πιστεύουμε πως θα είναι 6.22″. Ωστόσο οι φήμες που έχουν κυκλοφορήσει λένε πως η οθόνη θα είναι 5.45″ με ανάλυση 1440 x 720 pixels. Δεδομένου ότι πρόκειται για mid-range smartphone, θα πρέπει να περιμένουμε bezels.

Motorola Moto E6 ("surfna")

* Launching in U.S. on carriers (not sure which ones)

* 32-bit Qualcomm Snapdragon 430

* 2GB RAM

* 16/32GB storage

* 13MP f/2.0 S5K3L6 rear camera

* 5MP f/2.0 S5K5E9 front camera

* Android 9 Pie

* 5.45" 720×1440 display (not 100% sure on this one)

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 29, 2019