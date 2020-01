OnePlus 120Hz Fluid Display: Βίντεο δείχνει τη διαφορά από τα 60Hz

Πριν λίγες ημέρες η OnePlus παρουσίασε την 120Hz Fluid Display την οποία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στα επερχόμενα flagships της. Με δεδομένο το πόσο εντυπωσιακή είναι η οθόνη των OnePlus 7, όλοι περιμένουν να δουν τη έχει να προσφέρει η OnePlus 120Hz Fluid Display.

Ο CEO της εταιρείας, Pete Lau, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο δείχνει πώς λειτουργεί η 120Hz Fluid Display και τη συγκρίνει με μία οθόνη 60Hz. Στόχος του βίντεο είναι να δείξει πως ο υψηλός ρυθμός ανανέωσης προσφέρει πιο ομαλή εμπειρία και καλύτερο scrolling χωρίς κολλήματα.

Η εμπειρία που προσφέρει οποιαδήποτε οθόνη, πόσο μάλιστα η OnePlus 120Hz Fluid Display, είναι δύσκολο να καταγραφεί από μία κάμερα. Ωστόσο, η εταιρεία προσπάθησε να προσομοιώσει τη λειτουργία της και το βίντεο δίνει μία γεύση της εμπειρίας που θα μπορούσε να προσφέρει.

Επιπλέον, παρά το ότι η εταιρεία δεν το έχει επιβεβαιώσει, οι φήμες αναφέρουν ότι την 120Hz Fluid Display θα τη χρησιμοποιήσει πρώτη φορά στα OnePlus 8. Ένας leaker ανέφερε ότι η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει στην Pro έκδοση οθόνη με ανάλυση WQHD+, την ίδια στιγμή που η Samsung θα προσφέρει αυτόν τον ρυθμό ανανέωσης μόνο με ανάλυση FHD+ στα Galaxy S20.

We are almost certain that the OnePlus 8 Pro will adopt WQHD + 120Hz, which is an aggressive company, a young man, and Samsung ’s performance looks like an elderly person, it has lost its vitality. pic.twitter.com/aAyN4FOH61

— Ice universe (@UniverseIce) January 15, 2020