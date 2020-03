Redmi Note 9 Pro: Real life φωτογραφία αποκαλύπτει gradient πλάτη

Η Xiaomi έχει προγραμματίσει για τις 12 Μαρτίου τη διαδικτυακά παρουσίαση των νέων smartphones της θυγατρικής της εταιρείας, τα Redmi Note 9 και Redmi Note 9 Pro. Μέχρι τώρα, έχουν γίνει leak μερικές πληροφορίες και ο CEO της κατασκευάστριας έχει κάνει κάποια χαρακτηριστικά tease.

Για πρώτη φορά, μετά τη δημοσίευση ενός concept render του Redmi Note 9 Pro, βλέπουμε πραγματική φωτογραφία του smartphone. Η εικόνα προέρχεται από έναν leaker στο Twitter, τον TechDroider. Όπως είναι εμφανές στη φωτογραφία, το Note 9 Pro έχει καμπυλωτή πλάτη με gradient σχεδιασμό.

Redmi Note 9 Pro is NOT Coming with a 108MP Camera. It may Feature a 108MP Mode just like the Reno 3 Pro. pic.twitter.com/IMKcPZeGKD

— TechDroider (@techdroider) March 4, 2020