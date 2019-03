Το Disney+ θα έχει όλη την ταινιοθήκη της Disney

Η νέα υπηρεσία streaming, Disney+ θα περιλαμβάνει όλη την ταινιοθήκη της Disney, σύμφωνα με ανακοίνωση του CEO της εταιρείας, Bob Iger.

Η κίνηση της Disney, δείχνει μία μεγάλη αλλαγή στην πολιτική που είχε μέχρι πρότινος η εταιρεία. Έως τώρα, όταν κυκλοφορούσε κάποια ταινία, το κοινό έπρεπε να περιμένει είτε την κυκλοφορία της σε Blu-Ray/DVD, είτε να περιμένει να την δει κάποια στιγμή στην τηλεόραση, καθώς πολύ δύσκολα θα έβλεπε κάποιος ταινία της Disney σε streaming πλατφόρμα.

Λίγο μετά την επίσημη κυκλοφορία του Disney+, το κοινό θα δει να προστίθενται στην νέα πλατφόρμα, οι πρώτες 34 ταινίες της Disney, μεταξύ των οποίων είναι: The Lion King, The Beauty and the Beast και μερικά sequels, όπως για παράδειγμα το Bambi II, The Little Mermaid II κλπ. Μπορεί ο αριθμός να φαίνεται μικρός, όμως είναι η αρχή.

Η Disney, επενδύει στην αποκλειστικότητα γι’αυτό άλλωστε και έδωσε 150 εκ. δολάρια στο NetFlix προκειμένου να αποσύρει όλες τις ταινίες της από εκεί. Φαίνεται λοιπόν, πως θέλει τον πλήρη έλεγχο των franchise της.

Έτσι λοιπόν, η εταιρεία θα προσθέσει τόσο την βιβλιοθήκη των animated films όσο και αυτή των live-action. Με αυτό τον τρόπο “χτυπάει” το Hulu και το NetFlix. Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες, μπορεί μεν να παράγουν δικό τους υλικό, ωστόσο κανένας δεν μπορεί να κοντράρει αποτελεσματικά την Disney και το υλικό που ήδη έχει στα χέρια της. Πολύ σύντομα, οι ταινίες της Disney, δεν θα είναι ούτε στο Youtube, ούτε καν στα κανάλια της Disney στην τηλεόραση. Όλο το υλικό θα συγκεντρωθεί σε μία ενιαία πλατφόρμα.

Η εταιρεία αναμένεται εκτός από τις live-action ταινίες που θα κυκλοφορήσουν σύντομα στο σινεμά (Alladin, Lion King), να κυκλοφορήσει live-action σειρές που αφορούν το Star Wars, την Marvel, το High School Musical, το Monsters Inc κ.α.

Σύμφωνα με προβλέψεις της JP Morgan, οι χρήστες του Disney+ αναμένεται να φτάσουν τα 160 εκ. αριθμός αρκετά μεγαλύτερος, από τον αντίστοιχο του NetFlix που είναι στα 139 εκ. Επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας της πλατφόρμας και τιμές, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη. Όμως περιμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις στην παρουσίαση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου.

Πηγή