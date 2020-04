Xiaomi Mi 10 Pro: Διαφημίζει την πρόσβαση στο Google Play Store

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Huawei έχει αποκλειστεί από την Αμερική, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Google Play services στα smartphone της πουθενά στον κόσμου, ούτε στην Ελλάδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα Huawei smartphones να μην έχουν το Play Store μέσα από το οποίο διανέμονται κλασσικά οι εφαρμογές του Android.

Η Xiaomi χρησιμοποιεί προς όφελος της τον αποκλεισμό της Huawei και με μήνυμα πάνω στο retail box του Mi 10 Pro προωθεί την εύκολη πρόσβαση στο Play Store. Πιο συγκεκριμένα, το μήνυμα της Xiaomi στο flagship smartphone της είναι, Mi 10 Pro with easy access to the Google apps you use most.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Techblog τα νέα Xiaomi Mi 10 Pro και Mi 10 αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα την Τετάρτη 22 Απριλίου με τιμή 1099 ευρώ για το Mi 10 Pro 256GB και τιμή 849 ευρώ για το Mi 10 128GB. Είναι η πρώτη φορά που μοντέλο smartphone της Xiaomi ξεπερνάει το ψυχολογικό όριο των 1000 ευρώ.

Xiaomi Mi 10 Pro χαρακτηριστικά

Το Mi 10 Pro έχει 6.67 ιντσών οθόνη τύπου AMOLED με ρυθμό ανανέωσης 90Hz και ανάλυση 2340 x 1080 pixels. Το panel έχει και ένα punch-hole στην πάνω αριστερά γωνία όπου κρύβεται η κάμερα των 20MP.

Τα “γρανάζια” του smartphone γυρίζει ο Snapdragon 865 σε συνδυασμό με 8GB ή 12GB μνήμη RAM και αποθηκευτικό χώρο 128GB, 256GB ή 512GB. Στον τομέα της κάμερας υπάρχει τετραπλή διάταξη με κύρια κάμερα στα 108MP με f/1.69 και OIS. Την κάμερα συμπληρώνουν 20MP ultrawide, 8MP telephoto με 10x hybrid zoom και 12MP depth.

Η μπαταρία του smartphone έχει χωρητικότητα 4.500mAh και υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 50W καθώς και ασύρματη φόρτιση 30W και αμφίδρομη 10W.

