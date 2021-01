Κινητό χωρίς Google, το μεγάλο πρόβλημα της Huawei

Το πρόβλημα που έχει η Huawei με τα κινητά της χωρίς Google συνεχίζεται και το 2021. Τα περισσότερα μοντέλα του Κινέζου κατασκευαστή δεν έχουν πρόσβαση στο Google Play, το μεγαλύτερο κατάστημα εφαρμογών του Android. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι όσοι πιάνουν στα χέρια τους ένα από τα νέα Huawei κινητά και Huawei tablet να βρίσκονται προ εκπλήξεως μιας και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν out of the box τις πιο αγαπημένες τους εφαρμογές όπως YouTube, Gmail, Maps, Photos, Chrome, News ολες τις Google.

Τα κινητά και τα tablet της Huawei έχουν το δικό τους κατάστημα εφαρμογών που ονομομάζεται AppGallery, σε αυτό περιλαμβάνονται πολλές από τις εφαρμογές του Google Play αλλά όχι όλες και σίγουρα δεν υπάρχουν οι παραπάνω πασίγνωστες εφαρμογές της Google. Αυτό έχει οδηγήσει αρκετούς καταναλωτές να είναι σκεπτικοί, όχι γιατι η Huawei κυκλοφορεί κακές συσκευές αλλά γιατι δεν θέλουν να χάσουν τη βολή τους με νέα καταστήματα και πατέντες πρέπει να κάνουν για να κατεφέρουν να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους όπως γνωριζουν, με Google.

Αρκετοί είναι βέβαια και αυτοί που παίζουν την τεχνολογία στα δάχτυλά τους και με έυκολο για αυτούς τρόπο θα καταφέρουν να κάνουν το Huawei με App Gallery κινητό τους να θυμίζει τα Android όλων των υπόλοιπων κατασκευαστών. Γιατι σήμερα, μόνο η Huawei έχει αναγκαστεί να μην χρησιμοποιεί το Google Play παγκοσμίως, όλες οι άλλες εταιρείες που κατασκευάζουν Android smartphones και Android tablets συνεχίζουν κανονικά να υποστηρίζουν το Google Play και τα Google Mobile Services (GSM) με αποτέλεσμα η μετάβαση από κινητό σε κινητό οποιουδήποτε κατασκευαστή να πραγματοποιείται με ευκολία.

Οι περισσότεροι επισκέπτες μας, παίζουν την τεχνολογία στα δάχτυλά τους και ίσως έχουν τις γνώσεις να κάνουν ένα κινητό Huawei με AppGallery να μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εφαρμογές τις Google όπως YouTube, Gmail, Maps, Photos, Chrome, News και Podcasts. Θα μπορέσουν ίσως να εγκαταστήσουν με πατέντα και άλλες γνωστές εφαρμογές που δεν υπάρχουν ακόμα και σήμερα στο κατάατημα της Huawei, το App Gallery. Όμως δεν είναι όλοι οι καταναλωτές έμπειροι όπως οι αναγνώστες μας.

Το μεγάλο πρόβλημα που φαίνεται ότι αντιμετωπίζει η Huawei είναι με τα οικονομικά smartphones και tablets με App Gallery. Αυτά είναι που λόγω τις χαμηλής τους τιμής πωλούνται περισσότερο και που το κοινό τους είναι καταναλωτές χωρίς απαραίτητα μεγάλη εμπειρία στο πως να περνάνε με πατέντες εφαρμογές που έχουν συνηθίσει να έχουν το κινητό τους με το που το βγάλουν από το κουτί και το ενεργοποιήσουν. Σε αυτά τα οικονομικά μοντέλα και σε όλα τα άλλα, θα πρέπει τα καταστήματα να διευκρινίζουν την απουσία του Google Play και την απουσία των πιο δημοφιλών εφαρμογών ώστε ο πελάτης να γνωρίζει τι θα συναντήσει.

Δεν είναι κακό το AppGallery ούτε κακές οι συσκευές της Huawei που δεν έχουν Google Play (GMS), θα πρέπει ομως να γίνεται ξεκάθαρη αυτή η έλλειψη για να μην βρίσκονται προ εκπλήξεως κάποιοι καταναλωτές. Και από ότι βλέπουμε στα ηλεκτρονικά καταστήματα των μεγάλων αλυσίδων της Ελλάδας, δεν γίνεται από όλους ξεκάθαρο αυτό.