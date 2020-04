Microsoft: Μόνο online events μέχρι τον Ιούλιο του 2021 λόγω κορονοϊού

Μετά την ακύρωση της Έκθεσης Ηλεκτρονικής Ψυχαγωγίας (Electronic Entertainment Expo), ή εν συντομία Ε3, λόγω του κορονοϊού, που ήταν προγραμματισμένη για το τριήμερο 9-11 Ιουνίου 2020, πολλές εταιρείες αποφάσισαν να λάβουν μέρος σε events με ψηφιακή μορφή.

Μία εξ’ αυτών είναι, πλέον, και η Microsoft. Η γνωστή εταιρεία λογισμικού, η οποία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του Xbox, αποφάσισε να απέχει απ’ οποιαδήποτε εκδήλωση, που θα γίνει μέσα στη χρονιά, εφόσον εξαλειφθεί σε μεγάλο βαθμό ο κορονοϊός, ή το 2021.

Ωστόσο, δε θα είναι οριστικά απούσα. Αρχικά, η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε πως θα πάρει μέρος σε events μόνο μέσω διαδικτύου για το υπόλοιπο του 2020, αλλά αργότερα έστειλε email στους MVP της (Most Valuable Professional) με την οριστική απόφαση ότι αυτό θα γίνει μέχρι τον Ιούλιο του 2021.

It's official: All Microsoft conferences will be digital-only through July 2021. pic.twitter.com/wTBb7Z6pQB

— Ginny Caughey (@gcaughey) April 6, 2020