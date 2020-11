PlayStation 5: Το μεγαλύτερο λανσάρισμα κονσόλας στην ιστορία της Sony

H ζήτηση για το PlayStation 5 είναι τεράστια, όμως μαθαίνουμε πως είναι το μεγαλύτερο λανσάρισμα κονσόλας στην ιστορία της Sony. Αυτά τα λόγια έρχονται απευθείας από την εταιρεία και συγκεκριμένα από τον επίσημο λογαριασμό του PlayStation στο Twitter, όπου και ευχαριστεί η Sony όλους τους gamers.

Μαζί, η εταιρεία μας υπενθυμίζει πως η ζήτηση για το PS5 έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία της, ενώ επισημαίνει πως θα προμηθεύσει τους μεταπωλητές με νέες κονσόλες πριν από το τέλος του έτους, χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε πόσες κονσόλες θα διατεθούν και σε ποιες χώρες.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers.

— PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020