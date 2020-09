Προγραμματιστής έτρεξε το κλασσικό Doom σε τεστ εγκυμοσύνης

Έχουμε δει το πρώτο Doom, τον κλασσικό τίτλο που κυκλοφόρησε το 1993 να τρέχει στα πάντα, από ATM μέχρι και σε αυτοκίνητα. Όμως ένας προγραμματιστής αποφάσισε να το φτάσει στο απόλυτο (μέχρι σήμερα) επίπεδο, προγραμματίζοντας το Doom να τρέχει σε τεστ εγκυμοσύνης.

Πως ξεκίνησε η ιστορία όμως; Ο προγραμματιστής και χρήστης του Twitter @Foone ξεκίνησε το εν λόγω project όταν το Twitter πήρε φωτιά εχθές, καθώς προσπαθούσε να εξηγήσει πως τα ψηφιακά τεστ εγκυμοσύνης είναι απάτη, αφού κάνουν την ίδια δουλειά με τα κανονικά αλλά στοιχίζουν 12 φορές παραπάνω. Στη ροή των Tweets υπήρχε ένα ενδιαφέρον βίντεο, με κάποιον να έχει βάλει το Doom να τρέχει ως βίντεο σε τεστ εγκυμοσύνης.

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn't really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.

Well, now it is. It's Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv

— foone (@Foone) September 7, 2020