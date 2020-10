Xbox Series X: Έρχονται συλλογές Wolfenstein, Dishonored και Prey

Μπορεί να έχουν περάσει μόλις μερικές εβδομάδες από την εξαγορά της ZeniMax Media από τη Microsoft, όμως η εταιρεία φαίνεται έτοιμη να δείξει στο κοινό τι ακριβώς έχουν προσφέρει τα studio πίσω από τη ZeniMax Media. Αυτό δείχνουν δύο συλλογές που βαθμολογήθηκαν από το ESRB για τα Xbox Series X και Xbox Serie S.

Η πρώτη συλλογή παιχνιδιών ονομάζεται Wolfenstein Alt History Collection, με την περιγραφή της να αναγράφει πως “πρόκειται για τέσσερα FPS παιχνίδια στα οποία οι παίκτες αναλαμβάνουν το ρόλο ενός Αμερικανού στρατιωτικού που οδηγεί τις επαναστατικές δυνάμεις μέσω μίας εναλλακτικής ιστορικής πραγματικότητας”. Αφού μιλάμε για τέσσερα παιχνίδια, τότε λογικά θα περιέχονται τα The First Order, The Old Blood, The New Colossus και Youngblood.

Η δεύτερη συλλογή ονομάζεται The Arkane Collection, η οποία πάλι θα αποτελείται από τέσσερις FPS/RPG τίτλους. Εκεί περιμένουμε να δούμε τα Dishonored, Dishonored 2, Death of the Outsider και Prey. Βέβαια οι παραπάνω τίτλοι έχουν κυκλοφορήσει και σε άλλες κονσόλες, οπότε δε θεωρείται ότι είναι console sellers, αλλά μία αρχή για όσους δε γνωρίζουν τι υπάρχει πίσω από την εν λόγω αγορά της Microsoft.

