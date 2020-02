Δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων στους εκθέτες της MWC 2020

Η GSMA διοργανώτρια αρχή της Mobile World Congress αποφάσισε επίσημα την ακύρωση της φετινής έκθεσης λόγω της επιδημίας του κορωναϊού. Σύμφωνα τώρα με επίσης πληροφορίες, οι εκθέτες δεν θα λάβουν πίσω τα χρήματα τους παρόλο που η έκθεση ακυρώθηκε.

Στην μεγάλη αυτή Mobile έκθεση όπως γνωρίζουμε κάθε χρόνο οι εταιρείες παρουσιάζουν τα προϊόντα τους. Φέτος όμως με την επιδημία του κορωναϊού οι εταιρείες έχασαν την ευκαιρία τους και προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους ώστε να παρουσιάσουν στο κοινό τα επόμενα smartphone. Η Huawei και η Honor για παράδειγμα αναμένεται να παρουσιάσει στις 24 Φεβρουαρίου στην Βαρκελώνη σε ένα “virtual press conference” τα δικά της smartphone.

Αυτό λοιπόν συμβαίνει καθώς στους όρους και τις προϋποθέσεις αναγράφεται:

The Organizer shall not be liable to the Company for any losses, costs, damages or expenses (whether incurred under contract, tort or otherwise) suffered or incurred as a direct or indirect result of an event beyond the control of the Organizer, including without limitation, any act of God, disease or epidemic, strike, lock-out, industrial disturbance, failure of suppliers, act of public enemy, war, labor dispute, terrorist act, blockade, riot, civil commotion, public demonstration or governmental or local authority restraint nor shall the Organizer be liable to refund any fees.