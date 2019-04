29 εντολές του Bixby για να περάσουμε τον χειρισμό του Samsung Galaxy S10 σε άλλο επίπεδο

Το Samsung Galaxy S10 είναι αδιαμφισβήτητα μία πολύ ισχυρή συσκευή με εξαιρετικά χαρακτηριστικά, ένα εκ των οποίων είναι και ο ψηφιακός βοηθός της εταιρείας που ακούει στο όνομα Bixby και καταλαβαίνει χιλιαδες εντολές.

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα επικεντρωθούμε στις πιο δημοφιλείς εντολές του Bixdy, οι οποίες μας επιτρέπουν να κάνουμε συνηθισμένα πράγματα γρηγορότερα. Ο Bixby παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με το Samsung Galaxy S8. Ωστόσο, όλες οι εντολές που θα δούμε είναι διαθέσιμες στα Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, Note 9, S9, S9+, Note 8, S8 και S8+.

Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Bixdy δεν καταλαβαίνει ελληνικά, γι’ αυτό και όλες οι εντολές είναι στα αγγλικά.

Αποθήκευση επαφών

Εντολή: Hi Bixby, add ΟΝΟΜΑ as a new contact with his number ΑΡΙΘΜΟΣ

Ανάγνωση μηνυμάτων

Εντολή: Hi Bixby, read me my last text message

Διαγραφή ευαίσθητων πληροφοριών

Εντολή: Hi Bixby, delete all messages that contain the word “PIN number” (ή οποιαδήποτε άλλη λέξη/φράση στα αγγλικά)

Λήψη και αποστολή screenshot

Εντολή: Hi Bixby, take a screenshot and text it to ΟΝΟΜΑ_ΕΠΑΦΗΣ

Λήψη εφαρμογής ή παιχνιδιού

Εντολή: Hi Bixby, download ΟΝΟΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ from the Google Play Store

Κοινοποίηση φωτογραφιών

Εντολή: Hi Bixby, post the last photo I took on Facebook – ή οποιαδήποτε εφαρμογή θέλουμε

Αναπαραγωγή βίντεο

Εντολή: Hi Bixby, play a funny cat video on YouTube – ή κάποια άλλη εφαρμογή

Αναπαραγωγή συγκεκριμένου βίντεο

Εντολή: Hi Bixby, play ΟΝΟΜΑ_ΒΙΝΤΕΟ on YouTube – ή κάποια άλλη εφαρμογή

Αναπαραγωγή μουσικής

Εντολή: Hi Bixby, play ΕΙΔΟΣ_ΜΟΥΣΙΚΗΣ music on Spotify- ή κάποια άλλη εφαρμογή

Αναπαραγωγή συγκεκριμένου τραγουδιού

Εντολή: Hi Bixby, play ΟΝΟΜΑ_ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ on YouTube – ή κάποια άλλη εφαρμογή

Ορισμός χρονόμετρου

Εντολή: Hi Bixby, set a timer for ΑΡΙΘΜΟΣ_ΛΕΠΤΩΝ/ΩΡΩΝ minutes/hours

Ορισμός ξυπνητηριού

Εντολή: Hi Bixby, set an alarm ΩΡΑ and ΛΕΠΤΑ PM/AM

Κλήση ταξί

Εντολή: Hi Bixby, get me an Uber to the airport

Εκμάθηση ξένης γλώσσας

Εντολή: Hi Bixby, scan this text and translate.

Λήψη selfie

Εντολή: Hi Bixby, take a selfie.

Προβολή φωτογραφιών

Εντολή: Hi Bixby, show me my vacation photos from ΧΩΡΑ/ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

Προβολή βίντεο

Εντολή: Hi Bixby, play the vacation videos from ΧΩΡΑ/ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

Ρύθμιση υπενθυμίσεων

Εντολή: Hi Bixby, remind me ΚΕΙΜΕΝΟ_ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ at ΩΡΑ

Εντοπισμός αυτοκινήτου

Εντολή: Hi Bixby, remember where I parked

Ελέγξτε κατάσταση μπαταρίας

Εντολή: Hi Bixby, how long will my battery last?

Ενεργοποίηση φακού

Εντολή: Hi Bixby, turn on the flashlight

Διαγραφή ιστορικού περιήγησης

Εντολή: Hi Bixby, delete my browser history

Άνοιγμα εφαρμογής

Εντολή: Hi Bixby, open the ΟΝΟΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Έλεγχος δραστηριότητας

Εντολή: Hi Bixby, how many steps have I taken today?

Εντοπισμός κοντινών καταστημάτων

Εντολή: Hi Bixby, find the nearest ΕΙΔΟΣ_ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Έναρξη πλοήγησης στον χάρτη

Εντολή: Hi Bixby, navigate to ΟΝΟΜΑ_ΚΑΙ_ΑΡΙΘΜΟΣ_ΟΔΟΥ

Αναφορά καιρού

Εντολή: Hi Bixby, what’s the weather like?

Εκφώνηση προγράμματος δραστηριοτήτων

Εντολή: Hi Bixby, show my schedule for today.

Διαγραφή αρχείων

Εντολή: Hi Bixby, delete the last two images I took ή delete the last two files I downloaded

Αυτές είναι οι πιο χρήσιμες και δημοφιλείς εντολές για τον Bixby. Εσείς χρησιμοποιείτε τον ψηφιακό βοηθό της Samsung, προτιμάτε τον Google Assistant, ή μήπως κανένα από τους δύο;

Πηγή