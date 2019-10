Google Pixel 4 και 4 XL: Επίσημα με Snapdragon 855, Motion Sense και IR Face Unlock

Στο Made by Google που πραγματοποιήθηκε σήμερα, η εταιρεία αποκάλυψε το Google Nest Mini, το Google Nest Wifi, το Google Pixelbook Go, τα Google Pixel Buds 2, και τα νέα της flagship smartphones Google Pixel 4 και 4 XL.

Χαρακτηριστικά

Τα Google Pixel 4 και 4 XL έχουν OLED Quad HD+ Smooth Display με ρυθμό ανανέωσης 90Hz, Ambient EQ και προστασία Corning Gorilla Glass 6. Η διαγώνιος της οθόνης τους είναι 5,7 και 6,3 ίντσες αντίστοιχα.

Στο εσωτερικό των smartphones θα βρούμε τον Snapdragon 855 με Adreno 640, τον οποίο συνοδεύουν 6GB μνήμη RAM και 64GB ή 128GB UFS 3.0 αποθηκευτικός χώρος. Επιπλέον, τα Google Pixel 4 και 4 XL έχουν μπαταρία 2.800 mAh και 3.700mAh αντίστοιχα, με υποστήριξη γρήγορης φόρτισης 18W.

Σε επίπεδο καμερών, τα Pixel 4 και 4 XL έχουν στο forehead μία selfie κάμερα 8MP με διάφραγμα f/2.0 και έναν 3D TOF αισθητήρα. Στο module των πίσω καμερών θα βρούμε την κύρια 12.2MP με διάφραγμα f/1.7 και έναν τηλεφακό 16MP με διάφραγμα f/2.4 και δυνατότητα 2x οπτικού ζουμ. Οι κάμερες έχουν Dual Pixel PDAF, OIS, Auto-HDR, και δυνατότητα εγγραφής βίντεο 2160p στα 30fps και 1080p στα 30/60/120fps.

Τα Pixel 4 και 4 XL έχουν στερεοφωνικά ηχεία, USB type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, IR-based facial security Face Unlock, Motion Sense, Titan M Security Module και τρέχουν Android 10.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Το Google Pixel 4 θα γίνει διαθέσιμο στις 24 Οκτωβρίου σε τρία χρώματα, Clearly White, Just Black, Oh So Orange Limited. Η τιμή της έκδοσης 6GB/64GB είναι 799 ευρώ, ενώ η τιμή της έκδοσης 6GB/128GB είναι 899 ευρώ.

Αντίστοιχα, το Google Pixel 4 XL θα γίνει διαθέσιμο στις 24 Οκτωβρίου σε τρία χρώματα, Clearly White, Just Black, Oh So Orange Limited. Η τιμή της έκδοσης 6GB/64GB είναι 899 ευρώ, ενώ η τιμή της έκδοσης 6GB/128GB είναι 999 ευρώ.