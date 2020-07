Huawei Mate 40: Εκτός Κίνας θα κυκλοφορήσουν με MediaTek SoC

Εχθές κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μία πληροφορία σύμφωνα με την οποία η Huawei θα κυκλοφορήσει τα Mate 40 στην αγορά με δύο διαφορετικά SoC όπως ακριβώς κάνει και η Samsung στα flagship smartphone της τα οποία πωλούνται είτε με τον Exynos 990 είτε με τον Snapdragon 865. Ο Κινεζικός κολοσσός όμως θα αναγκαστεί να ακολουθήσει την ίδια τακτική καθώς του έχει απαγορευτεί η συνεργασία με την TSMC η οποία έχει λάβει μία παραγγελία για 8 εκατομμύρια Kirin 1020.

Ταυτόχρονα όμως οι πωλήσεις της Mate σειράς ξεπερνούν τις 10 εκατομμύρια. Πιθανοί αντικαταστάτες του Kirin 1020 ο οποίος θα ενσωματωθεί στα Mate 40 είναι SoC της Samsung, της MediaTek καθώς και της Qualcomm. Ωστόσο ο γνωστός leakster, Rodent950 στο Twitter υποστηρίζει ότι το πιο πιθανό είναι να δούμε κάποιο flagship SoC της MediaTek παρά τον Snapdragon 865+ της Qualcomm ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά για την Samsung.

In all likelihood, it is Mediatek, Admittedly, there have been rumors that Huawei would buy SD865+ processors from Qualcomm too but i don't trust those very much.

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 17, 2020