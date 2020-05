Η Huawei εμφανίζει ξανά διαφημίσεις στην οθόνη κλειδώματος των smartphones της [update]

Ένας χρόνος έχει περάσει από το πρόβλημα που είχε δημιουργήθηκε με χρήστες Huawei smartphones (και Έλληνες) να δυσανασχετούν αναφέροντας ότι εμφανίζονται διαφημίσεις της Booking στην οθόνη κλειδώματος (Magazine) του κινητού τους και σήμερα ο Κινέζος κατασκευαστής… ξαναχτυπά!

Χρήστης στο Twitter από την Κένυα ανέβασε screenshots δείχνοντας πως στην οθόνη κλειδώματος του κινητού του (Huawei Y9 Prime) εμφανίστηκε διαφήμιση της Toyota και μάλιστα στα κινέζικα με το link της διαφήμσης να οδηγεί σε μια “περίεργη” ιστοσελίδα.

Το ίδιο και ένας κάτοχος του Huawei Mate 20 Pro (L29) από το Βερολίνο, είδε στο κινητό του την ίδια διαφήμιση της Toyota.

Here it is without the date, time & other details but when I move from this option of saving the image, the details option goes away. pic.twitter.com/qA0col9NBW

Why is there a Chinese Toyota van showing up on my lock screen right now? (in Berlin, Germany. Mate 20 Pro, Bld no: 10.0.0.196, region set to .de, device is set to change lockscreen background with every screen wake up) pic.twitter.com/VftZqK2G8o

— Roland Quandt (@rquandt) May 1, 2020