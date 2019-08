iPhone XI: Θα είναι το πρώτο Apple smartphone με USB-Type C φορτιστή στο κουτί;

Η Apple παρόλο που είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην αγορά των smartphone αποφασίζει να φέρει νέα χαρακτηριστικά στα τηλέφωνα της μερικές γενιές μετά σε σχέση με άλλες εταιρείες. Μέχρι και την κυκλοφορία των iPhone XR, XS και XS Max τα τηλέφωνα του Αμερικανικού κολοσσού τροφοδοτούνταν από φορτιστή με USB-A θύρα αντί της USB-C.

😆The iPhone 11 will come with a USB-C charger. pic.twitter.com/FqYgAHJnqx

— ChargerLAB (@chargerlab) August 20, 2019