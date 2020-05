MIUI 12: Διαθέσιμες οι πρώτες global εκδόσεις για περισσότερα από 20 smartphones

Μαζί με το Xiaomi Mi 10 Youth Edition η κινέζικη κατασκευάστρια παρουσίασε και την επόμενη ROM της. Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει το MIUI 12 σε πάνω από 30 Xiaomi και Redmi smartphones.

Τώρα, χάρη στην κοινότητα του Xiaomi.EU έγιναν διαθέσιμες οι πρώτες global closed beta εκδόσεις του MIUI 12 για 20 και πλέον smartphones των Xiaomi και Redmi.

Για όσους δεν γνωρίζουν, οι κινέζικες εκδόσεις διαθέτουν μόνο τα Κινέζικα και τα Αγγλικά ως γλώσσες, ενώ έχουν διάφορες κινέζικες υπηρεσίες, και δεν περιέχουν τα Google apps.

Η κοινότητα του Xiaomi.EU δημιουργεί τροποποιημένες εκδόσεις οι οποίες δεν έχουν κινέζικες υπηρεσίες, ενώ περιέχουν δεκάδες γλώσσες και τα Google apps. Επιπλέον, οι δημιουργοί αυτών των εκδόσεων ξεκλειδώνουν αρκετά από τα χαρακτηριστικά της ROM των οποίων τη χρήση έχει απαγορεύσει η εταιρεία σε κάποια μοντέλα, ή τα έχει κρυμμένα στα άδυτα του MIUI.

Μέχρι τώρα, στο Xiaomi.EU υπάρχουν διαθέσιμες οι global εκδόσεις του MIUI 12 για τα παρακάτω Redmi και Xiaomi smartphones.

Όσοι επιθυμούν να εγκαταστήσουν αυτές τις ROM θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχει το XDA Developers και το Xiaomi.EU.

Σημειώσεις Έκδοσης Xiaomi.EU MIUI 12

Update to MIUI 12. You have to install this update MANUALLY – updater wouldn’t work.

System

Dark mode 2.0 (automatically adjust font weight and contrast depending on conditions)

New layout of most views

New animations

Floating windows

More focus on privacy (virtual ID, permissions control, notifications about using permissions)

Notification bar

Now you can choose between 2 views (swipe from upper left to open notification bar, from upper right to open Control center – toggles view) or old style (“Use Control center” option disabled)

Control center with new toggles view

Screen time

Visual changes, new layout

Camera

New app version – only on selected devices (on all devices until end of May)

Scanner

You can generate QR code on the settings

You can turn on Scanner history

Home screen

Floating windows

Messaging

Promotional messages are grouped according to their content now

New layout of “new message”

Weather

New layout

Gallery

More sky filters

Transitions on video editor

Calendar

You can search events now

UI designed for vertical and horizontal views

Health

New design

Dark mode support

Support for Xiaomi Watch as data source

App vault