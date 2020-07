Games With Gold: Τα δωρεάν παιχνίδια του Αυγούστου για το Xbox One

Μετά την αποκάλυψη των παιχνιδιών του Αυγούστου για το PlayStation Plus, η Microsoft μας δίνει τη λίστα των δωρεάν παιχνιδιών για τους συνδρομητές της υπηρεσίας Xbox Gold, όμως σε αντίθεση με τη Sony, εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο χλιαρά.

Από πρώτη Αυγούστου έως και 31 Αυγούστου θα γίνει διαθέσιμο το Portal Knights για το Xbox One, με το Override: Mech City Brawl να ακολουθεί από τις 16 Αυγούστου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Επίσης, από 1 του μηνός έως και 15 θα δούμε την αρχική έκδοση για το original Xbox του MX Unleashed. Τέλος, το Red Faction 2 του OG Xbox θα γίνει διαθέσιμο από τις 16 έως τις 31 Αυγούστου.

Οι παραπάνω τίτλοι είναι διαθέσιμοι για το Xbox One στους συνδρομητές της υπηρεσίας Xbox Live Gold αλλά και για τους συνδρομητές του Xbox GamePass Ultimate. Πάντως, με τη Sony να δίνει το Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Campaign αλλά και τα παιχνίδια του Ιουλίου, περιμέναμε κάτι αντάξιο από τη Microsoft, κάτι που δυστυχώς δε βλέπουμε.