Xbox Series X: Θα έρθει με τιμή 599 δολάρια;

Οι φήμες για τη τιμή του Xbox Series X συνεχίζουν. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι μπορεί να πέσει ακόμα και στα 300 δολάρια, ώστε να κλέψει την παράσταση από το PlayStation 5, ενώ άλλοι φτάνουν τη τιμή των 800 δολαρίων, λόγω της δύναμης της κονσόλας. Νέες αναφορές όμως φαίνεται να είναι κάπου στη μέση.

Η γνωστή YouTuber Alanah Pearce ανέφερε στη διαδικτυακή εκπομπή KFX Cast πως της έχουν στείλει φωτογραφία από κατάστημα λιανικής, στην οποία αναφέρεται η τιμή της next-gen κονσόλας της Microsoft. Αν και η πηγή θέλει να παραμείνει ανώνυμη, η τιμή της επερχόμενης κονσόλας φαίνεται να φτάνει τα 599 δολάρια. Να θυμίσουμε ότι αυτή η τιμή είναι αρκετά ανεβασμένη σε σχέση με την προηγούμενη γενιά των Xbox One και PlayStation 4.

Alanah Pearce says someone sent her a photo from a retail store computer showing Xbox Series X price of $599 pic.twitter.com/etWxdhPtd3

— THE RED DRAGON (@TWTHEREDDRAGON) August 15, 2020