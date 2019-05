Motorola One Vision: Διέρρευσε το φύλλο χαρακτηριστικών, θα έχει Exynos 9609 και τιμή 299 ευρώ

Τον περασμένο μήνα, μία ενημέρωση υποστήριξης ARCore ανέφερε το Motorola One Vision, μία συσκευή που ακούγαμε για πρώτη φορά και δεν ξέραμε απολύτως τίποτα για αυτή. Σήμερα, το WinFuture δημοσίευσε ένα λεπτομερές leak του Motorola One Vision και το φύλλο των χαρακτηριστικών της συσκευής.

Το Motorola One Vision θα είναι μία Android One συσκευή που σε αντίθεση με τα προηγμένα One smartphones, τα οποία ήταν εξοπλισμένα με επεξεργαστές της σειράς Snapdragon 600, το One Vision θα έχει τον Exynos 9609.

Σύμφωνα με προβλέψεις, ο επεξεργαστής είναι παρόμοιος με τον Exynos 9610 που έχουν τα Samsung Galaxy A. Ο Exynos 9609 θα έχει την ίδια οκταπύρηνη αρχιτεκτονική, αλλά με χαμηλότερη ταχύτητα χρονισμού στα 2.2GHz. Επιπλέον, το Motorola One Vision θα έχει 4GB μνήμη RAM και τουλάχιστον 128GB επεκτάσιμο αποθηκευτικό χώρο.

Το Motorola One Vision θα έχει οθόνη 6,3 ιντσών με ανάλυση 1080p και αναλογία 21:9, η οποία φέρει την επωνυμία “CinemaVision”. Κατά πάσα πιθανότητα η Motorola λανσάρει κατ’ αυτό τον τρόπο την οθόνη του One Vision επειδή η αναλογία ταιριάζει με αυτή των περισσότερων φιλμ. Ωστόσο, το punch-hole που έχει η οθόνη της συσκευής απαγορεύει την ευχάριστη θέαση ταινιών.

Η κύρια πίσω κάμερα του Motorola One Vision είναι στα 48MP, έχει νυχτερινή λειτουργία, μερικές λειτουργίες φιλμογραφίας, και καταγράφει βίντεο 4K στα 30fps και 1080p στα 60fps. Όσον αφορά την βοηθητική και τη selfie κάμερα, αυτές είναι στα 5MP και 25MP αντίστοιχα.

Τέλος, το Motorola One Vision έχει 3.500mAh μπαταρία, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, NFC και η τιμή του θα είναι στα 299€. Η συσκευή θα γίνει διαθέσιμη στις Ευρωπαϊκές αγορές από τις 16 Μαΐου και θα κυκλοφορήσει σε μπλε και χάλκινο χρώμα.

