OnePlus: Μελλοντικά flagships θα ανεβάζουν τα fps από 30 στα 120 σε βίντεο

Πριν λίγες ημέρες η OnePlus παρουσίασε την 120Hz Fluid Display την οποία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στα επερχόμενα flagships της. Λίγο αργότερα, ο CEO της εταιρείας, Pete Lau, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο δείχνει πώς λειτουργεί η 120Hz Fluid Display και τη συγκρίνει με μία οθόνη 60Hz.

Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η OnePlus ανέπτυξε ένα τροποποιημένο MEMC chip το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα αύξησης των fps ενός βίντεο από τα 30 στα 120. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οποιοδήποτε βίντεο να εκμεταλλεύεται πλήρως τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο υψηλός ρυθμός ανανέωση της 120Hz Fluid Display.

Ο CEO της εταιρείας, Pete Lau, λίγο μετά τη δημοσίευση του πρώτου βίντεο, κοινοποίησε στο Twitter ένα ακόμη βίντεο που δείχνει το νέο τροποποιημένο MEMC chip σε δράση.

If you’ve seen high-quality TVs, you’re no stranger to MEMC. We’ve created a custom MEMC chip that can push ordinary 30fps video up to 120, so any video gets the full advantage of our 120Hz Fluid Display. pic.twitter.com/YPD3fw5uOn

— Pete Lau (@PeteLau) January 16, 2020