E3 2019: Όλα όσα θα δούμε στην φετινή έκθεση gaming

Η E3 είναι το μεγαλύτερο gaming event και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αναμένεται να λάβει χώρα στην Αμερική. Στο τεράστιο αυτό event συγκεντρώνεται κόσμος από όλο τον πλανήτη για να παρακολουθήσει ζωντανά τις συνεντεύξεις και τις παρουσιάσεις των εταιρειών για τα παιχνίδια που ετοιμάζονται να φέρουν στις κονσόλες, τους υπολογιστές, τα smartphones και όχι μόνο.

Η φετινή E3 ωστόσο θα είναι λίγο διαφορετική από τις υπόλοιπες αφού η EA ανακοίνωσε ότι δεν θα έχει κάποια δική της αποκλειστική συνέντευξη και ότι θα βρίσκεται απλά στον χώρο για να hostάρει άλλα μικρότερα live stream event. Η Sony από την άλλη υποστηρίζει ότι δεν θα παρευρεθεί καθόλου στο μεγάλο αυτό “πανηγύρι”.

Η E3 2019 θα λάβει χώρα στο Los Angeles από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 13 Ιουνίου, αυτές όμως είναι μόνο οι μέρες των παρουσιάσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Los Angeles Convention Center.

Στην πραγματικότητα το event θα ξεκινήσει με το EA Play το Σάββατο 8 Ιουνίου στο Hollywood Palladium. Οι παρευβρισκόμενοι θα μπορέσουν να παίξουν τους επερχόμενους τίτλους της εταιρείας ενώ θα μπορούν να μάθουν και πληροφορίες για τα παιχνίδια που θα κυκλοφορήσουν τα επόμενα δύο έτη.

EA @ E3 2019

Η EA δεν θα έχει φέτος παρουσίαση στην έκθεση E3 2019. Θα βρίσκεται στον χώρο της έκθεσης για το EA Play που θα ξεκινήσει στις 8 Ιουνίου.

Η EA ξεκίνησε να αποκαλύπτει στην ιστοσελίδα της πληροφορίες σχετικά με την gaming έκθεση που θα γίνει στο Los Angeles. Σε αυτές αναφέρει ότι θα είναι ο host και ότι θα διανέμει αρκετά δωρεάν εισιτήρια σύντομα.

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορούν να παίξουν παιχνίδια όπως το Star Wars Jedi: Fallen Order της Respawn Entertainment. Επίσης, πολύ πιθανόν είναι να δούμε και κάποιο spin off στο σύμπαν του Titanfall είτε ένα Titanfall 3 καθώς και άλλα σχέδια για το γνωστό battle royale shooter, Apex Legends. Πληροφορίες που κυκλοφόρησαν νωρίτερα υποστηρίζουν ότι θα κυκλοφορήσει mobile έκδοση.

Αναμένονται ανακοινώσεις για τα παιχνίδια Madden, FIFA, NHL, NBA Live καθώς και ένα expansion για το The Sims 4.

Το DICE Studio αν και απίθανο ίσως αποκαλύψει νέα παιχνίδια. Το studio είναι ο δημιουργός των Battlefield και του Star Wars Battlefront. Άλλα διάσημα studio όπως η PopCap με το γνωστό Plants vs Zombies και η Ghost Games με την Need for Speed σειρά ίσως αποκαλύψουν κάποιο νέο παιχνίδι.

Τέλος η BioWare αποκάλυψε ένα teaser trailer για το Dragon Age 4 στα The Game Awards βραβεία του περασμένου έτους, ίσως σε αυτό το event μάθουμε κάποια πληροφορίες για την ανάπτυξη του.

Square Enix @ E3 2019

Η Square Enix θα ξεκινήσει την παρουσίαση της την Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Μετά την κυκλοφορία του Kingdom Hearts 3 στις αρχές Ιανουαρίου η εταιρεία χάθηκε. Αυτό που σίγουρα εργάζεται η Square Enix επί του παρόντος είναι το Dragon Quest Builders 2 για το Nintendo Switch καθώς και το Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition.

Εκτός από αυτά τα δύο παιχνίδια ίσως ακούσουμε νέα για το επόμενο επεισόδιο του Life is Strange 2 καθώς και κάποιο DLC για το Kingdrom Hearts 3.

Λιγότερο πιθανόν είναι να ακούσουμε για το The Avengers Project που αναπτύσσεται από την Crystal Dynamics σε συνεργασία με την Eidos Montreal και το Final Fantasy VII Remake.

Microsoft @ E3 2019

Την Κυριακή 9 Ιουνίου στις 11:00 PM αναμένεται να ξεκινήσει η παρουσίαση της Microsoft. Προς το παρόν η Microsoft θα είναι και η μόνη μεγάλη κατασκευάστρια κονσολών που θα βρεθεί στην έκθεση. Αυτό της δίνει το πλεονέκτημα αν τελικά αποφασίσει να παρουσιάσει το επόμενο κεφάλαιο στις κονσόλες Xbox και ίσως αυτός είναι και ο λόγος που η Sony απέχει συνολικά από το τεράστιο αυτό gaming event.

Από hardware άποψης δεν γνωρίζουμε τι ετοιμάζεται να αποκαλύψει η Microsoft πιθανόν είναι όμως να ακούσουμε για την XCloud, την νέα game streaming υπηρεσία καθώς και updates για την συνδρομητική Xbox Game Pass υπηρεσία που έχει ανέβει πολύ τον τελευταίο χρόνο.

Δεν αναμένεται να δούμε κάποιο demo του HoloLens 2 σε συνδυασμό με ένα demo του Halo 5: Guardians. Όσον αφορά τα παιχνίδια τώρα τα first-party studio της Microsoft θα πρέπει να είναι εκεί ώστε να φέρουν πληροφορίες για το Gears 5, το Halo Infinite καθώς και έναν νέο τίτλο Forza.

Πέρυσι η Microsoft ανακοίνωσε και τα νέα studio που απέκτησε, όπως το The Initiative, Undead Labs, Playground Games, Ninja Theory και Compulsion Games οπότε ας ελπίσουμε ότι θα ξεκινήσουν να αποκαλύπτουν πράγματα σε αυτήν την έκθεση.

Bethesda @ E3 2019

Η παρουσίαση της Bethesda θα ξεκινήσει την Κυριακή 9 Ιουνίου στις 3.30AM. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα αποκαλυφθούν πληροφορίες για το θρυλικό Elder Scrolls Online καθώς και το Fallout 76 καθώς και για το Doom Eternal που δημιουργείται σε συνεργασία με την iD Software.

Επίσης η Bethesda μάλλον θα αποκαλύψει κάποιο free-to-play τίτλο μαζί με το Elder Scrolls Blades που θα κυκλοφορήσει για κινητά και ένα παιχνίδι καρτών παρόμοιο με το Hearthstone ονόματι The Elder Scrolls: Legends.

Αρκετοί ρωτούσαν για το Elder Scrolls VI και το πολλά υποσχόμενο sci-fi Starfield και η Bethesda σε συνέντευξη της παρακάλεσε το κοινό να είναι υπομονετικό καθώς είναι νωρίς και δεν μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τα δύο παιχνίδια.

Όσοι θέλετε να βρεθείτε στο Los Angeles για την παρουσίαση της Bethesda μπορείτε να μπείτε στον διαγωνισμό της εταιρείας ο οποίος δίνει δύο δωρεάν εισιτήρια.

Sony @ E3 2019

Δυστυχώς η Sony ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετέχει στην φετινή E3, αντ’ αυτού θα βρει έναν άλλο χώρο για να παρουσιάσει τα παιχνίδια και το hardware που έρχεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απίθανο να δούμε ένα παρόμοιο State of Play event που έγινε τον Μάρτιο.

Αν δεν συμβεί αυτό απλά θα πρέπει να περιμένουμε ώστε να μάθουμε πληροφορίες για το The Last of Us Part II, το πολυαναμενόμενο παιχνίδι του Hideo Kojima Death Stranding και το Ghost of Tsushima.

Ubisoft @ E3 2019

Δευτέρα 10 Ιουνίου και ώρα 11:00 PM θα ξεκινήσει η παρουσίαση της Ubisoft. Η Ubisoft σίγουρα θα αποκαλύψει κάποιες πληροφορίες μετά το Tom Clancy’s The Division 2 και το Trials Rising που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο αντίστοιχα.

Το Skull and Bones είναι ένα από τα παιχνίδια που πιθανότατα θα εμφανιστεί στο φετινό show. Το παιχνίδι μάχης επικεντρώνεται στα πλοία και φαίνεται να φέρνει πίσω το torch που είδαμε στο Assassin’s Creed IV: Black Flag. H Ubisoft δεν έχει αποκαλύψει την ημερομηνία κυκλοφορίας του και αυτό είναι πιθανόν να συμβεί στην έκθεση στο Los Angeles.

Πιθανότητες να ακούσουμε για το Beyond Good and Evil 2 υπάρχουν και ίσως δούμε και κάποια gameplay πλάνα. Επίσης τελευταία κυκλοφόρησαν μερικές φήμες σύμφωνα με τις οποίες η Ubisoft ετοιμάζει τέσσερα AAA παιχνίδια που θα έρθουν στην αγορά τον Μάρτιο και του 2019 και του 2020 αντίστοιχα.

Σίγουρα η Assassin’s Creed σειρά θα απουσιάζει από την έκθεση καθώς δεν θα κυκλοφορήσει κάποιο παιχνίδι αυτόν τον χρόνο.

PC Gaming Show @ E3 2019

Οι λάτρεις του PC Gaming δεν θα πρέπει να απουσιάζουν την Δευτέρα 10 Ιουνίου και ώρα 8:00 AM από την έκθεση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το PC Gaming Show θα κάνει εμφανιστεί στην E3 αλλά δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες από το τι να περιμένουμε.

Πέρσι αποκαλύφθηκαν αρκετά indie games όπως το Neo Cab και το Maneater αλλά και μεγάλοι τίτλοι όπως το Stormlands της Insomniac.

Θα υπάρχει και διαθέσιμο stream για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν από το σπίτι στο Twitch αλλά και για αυτούς που είναι πιο παραδοσιακοί στο Youtube και το Facebook.

Nintendo @ E3 2019

Από την έκθεση δεν θα μπορούσε να λείπει η Nintendo. Τρίτη 11 Ιουνίου στις 7:00 AM έχει παρουσίαση η εταιρεία. Η Nintendo μάλλον θα αποκαλύψει πληροφορίες για το Pokemon Sword and Shield το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2019. Επιπλέον πληροφορίες θα μάθουμε για το Link’s Awakening Remake και το Mario Maker 2.

Οι fan της Nintendo εύχονται να μάθουν πληροφορίες για το Animal Crossing που θα έρθει στο Nintendo Switch, άγνωστο όμως παραμένει το αν το Tom Nook θα εμφανιστεί στο φετινό show. Εκτός από αυτά τα δύο βασικά παιχνίδια η Nintendo αναπτύσσει και τα Luigi’s Mansion 3 και Fire Emblem Three Houses εκ των οποίων το τελευταίο θα πρέπει να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο. Η Nintendo θα μπορούσε επίσης να αναδείξει το επόμενο πακέτο χαρακτήρων για το Super Smash Bros.

Developer Digital @ E3 2019

Επίσης έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του Developer Digital στο show μέσω του Twitter με μία off-the-wall pre-recorded παρουσίαση η οποία ίσως περιλαμβάνει την CEO, Nina Struthers.

