The Last Of Us Part 2: Το πολυαναμενόμενο video game έρχεται και θα συναρπάσει

Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε δει, έχουμε ακούσει κι έχουμε μάθει διάφορα για τον ερχομό του The Last Of Us Part 2. Το αποκλειστικό video game του PlayStation 4 κυκλοφορεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τη Sony, ώστε να μπει τέλος στην αγωνία για τους φαν του παιχνιδιού και άπαντες να ζήσουν τη νέα περιπέτεια του Joel και της Ellie.

Όπως έχουμε δει από διάφορα trailer (όχι από spoiler), καθώς και από το Inside The Last Of Us Part 2 και το State of Play, το TLOU2 αναμένεται να είναι συναρπαστικό, με εξαιρετικά γραφικά, μία ιστορία που συγκινεί, πολλές μάχες και πλούσια αδρεναλίνη.

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, τα οποία ειδικεύονται στα video games, αλλά και άνθρωποι του gaming, λένε πως το TLOU2 θα είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ.

Κάτι που δείχνει ότι η Naughty Dog έχει δουλέψει πάρα πολλές ώρες πάνω στον προγραμματισμό του video game, ώστε έπειτα από εφτά χρόνια το αποτέλεσμα να είναι ακόμα καλύτερο από το πρώτο Last Of Us. Γι’ αυτό, προφανώς, υπήρξαν και αρκετές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία του, καθώς η εταιρεία ήθελε να αγγίξει την τελειότητα, και όχι τόσο λόγω του κορονοϊού.

Αναμονή τέλος, λοιπόν, και άπαντες από την Παρασκευή (19/6) θα περιμένουμε, πλέον, να εγκατασταθεί το video game στην κονσόλα μας. Αν δεν το έχετε προπαραγγείλει ακόμα, κάντε το τώρα, προκειμένου να προλάβετε τα μπόνους του PreOrder, όπως το Ammo Capacity Upgrade στο όπλο της Ellie.