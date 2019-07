Huawei: Βοηθάει τη Βόρεια Κορέα στην ανάπτυξη ασύρματου δικτύου

Η Huawei προσπαθεί ακόμη να επανέλθει από την απαγόρευση που είχε υπογράψει ο Donald Trump πριν μερικούς μήνες, με το σκηνικό σε αυτό το μέτωπο να είναι σχετικά θολό και να μην γνωρίζουμε ακριβώς τι θα συμβεί. Ωστόσο, η εταιρεία φαίνεται ότι μόλις απέκτησε και άλλα προβλήματα για τα οποία θα πρέπει να ανησυχεί.

Σύμφωνα με νέα αναφορά της The Washington Post, η Huawei φέρεται ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια συνεργάζεται με την Panda International Information Technology Co Ltd. και βοηθάει κρυφά την Βόρεια Κορέα στην ανάπτυξη ασύρματου δικτύου.

Αν κάτι τέτοιο ισχύει, το πρόβλημα είναι πως η κινέζικη κατασκευάστρια κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιήσε και ενσωμάτωσε εξοπλισμό από αμερικανικές εταιρείες σε αυτό το δίκτυο, κάτι που ίσως αποδεικνύει ότι παραβίασε τους διεθνής νόμους περί εξαγωγών.

Η The Washington Post ισχυρίζεται πως έχει απτές αποδείξεις για τον ισχυρισμό της από τρεις διαφορετικές πηγές. Από την πλευρά της, όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει επί του θέματος , η Huawei είπε ότι η δεν έχει “καμία επιχειρηματική παρουσία” στην Νότια Κορέα. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να απαντήσει άλλες ερωτήσεις ή να σχολιάσει σχετικά με τις πηγές της TWP.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει τους παραπάνω ισχυρισμούς, κι ας έχει από το 2016 ανοιχτή έρευνα για πιθανές συνδέσεις της Νότιας Κορέας με την Huawei.

Από τη στιγμή που η Huawei φέρεται ότι συνεργάστηκε με την Panda International Information Technology Co Ltd. είναι δύσκολο κάποιος να εξακριβώσει ποιός ήταν ο ρόλος της κάθε εταιρείας. Ωστόσο η TWP είναι φαίνεται σίγουρη πως η Huawei είναι αναμειγμένη στην όλη υπόθεση.

